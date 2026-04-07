Sant' Angelo dei Lombardi | nasce il nuovo Commissariato grazie ad un protocollo tra istituzioni

Domani mattina alle 10.00 si terrà nella Prefettura la cerimonia di firma di un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi. L'accordo riguarda la creazione di un nuovo Commissariato di Polizia nella località. L'evento vedrà la presenza dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte e segna un passo importante per la sicurezza locale.

Sarà firmato domani mattina, alle ore 10.00, nella sede della Prefettura, un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi. L'obiettivo è realizzare una nuova sede per il Commissariato di Pubblica Sicurezza, attraverso la permuta di un immobile comunale con uno del Demanio. L'accordo nasce dalla volontà di massimizzare il rendimento e le potenzialità di utilizzo di alcuni immobili pubblici presenti sul territorio. Grazie al Protocollo, la Polizia di Stato potrà disporre di una struttura progettata per rispondere alle moderne necessità operative, offrendo alla collettività un presidio di legalità più funzionale e accessibile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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