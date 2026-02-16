Un Basket bond regionale per sostenere la transizione digitale e green

Un Basket bond regionale nasce per aiutare le piccole e medie imprese a finanziare la transizione digitale e green, dopo che le difficoltà di accesso al credito hanno rallentato i loro piani di investimento. La regione ha deciso di creare questo strumento, che permette alle aziende di emettere obbligazioni con garanzie pubbliche, offrendo così un’alternativa ai prestiti bancari tradizionali. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai mercati dei capitali e supportare progetti innovativi e sostenibili sul territorio. Un esempio concreto è la prima emissione prevista per il prossimo mese, che coinvolgerà aziende del settore energetico.

OFFRIRE alle piccole e medie imprese del territorio un canale di finanziamento alternativo e complementare al credito bancario tradizionale, facilitando l'accesso ai mercati dei capitali attraverso l'emissione di titoli obbligazionari assistiti da garanzie pubbliche, per sostenere investimenti strategici in innovazione, sostenibilità ed efficientamento energetico. Questo, in sintesi, l'obiettivo del programma Basket Bond promosso dall' Emilia-Romagna insieme a Bper Banca e Cassa Depositi e Prestiti. L'iniziativa si configura come un'operazione di finanza strutturata che aggrega diversi minibond emessi da singole società in un unico portafoglio (da qui il termine 'basket').