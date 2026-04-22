A Misterbianco, in provincia di Catania, i militari della Guardia di finanza hanno sequestrato un grande quantitativo di merce contraffatta, tra cui oggetti di lusso e giocattoli. Complessivamente, sono stati trovati e sequestrati circa 62.000 prodotti falsificati. L’operazione è stata condotta dai finanzieri per contrastare il mercato di merce illecita e tutelare i consumatori. La merce sequestrata è stata rimossa dal mercato.

Un massiccio carico di merce contraffatta è stato sottratto al mercato dopo l’operazione condotta dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania. L’intervento, focalizzato su un deposito situato nel comune di Misterbianco, ha portato al sequestro di oltre 62.000 articoli tra accessori di moda e giocattoli marchiati falsamente. Dettagli del sequestro e profili giuridici coinvolti. All’interno del magazzino individuato dalle Fiamme Gialle, sono stati rinvenuti più di cinquanta scatoloni che nascondevano una vasta gamma di prodotti illegali. La selezione dei beni colpiti punta a diverse fasce demografiche: si contano infatti migliaia di giocattoli che richiamano brand molto ambiti tra i più giovani, oltre a una quantità di accessori e carte che supera i 15 mila pezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, maxi sequestro a Misterbianco: 62.000 falsi tra lusso e giocattoli

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