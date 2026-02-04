Giocattoli cosmetici e articoli di carnevale irregolari | maxi sequestro a Misterbianco

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 120 mila articoli non conformi, tra cui giocattoli, cosmetici e articoli di carnevale. L’operazione mira a fermare il commercio di prodotti pericolosi per i consumatori.

Il sequestro di oltre 120 mila articoli è stato eseguito dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria nel punto vendita e in due depositi riconducibili a un esercizio commerciale Oltre 120 mila articoli non conformi alle normative sulla sicurezza dei prodotti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania nell'ambito di un’operazione di contrasto agli illeciti nel settore della tutela dei consumatori. Il sequestro è stato eseguito dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria nel punto vendita e in due depositi riconducibili a un esercizio commerciale di Misterbianco, gestito da una cittadina di nazionalità cinese.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Nella capitale, la Guardia di Finanza ha effettuato un maxi sequestro di oltre 4.

