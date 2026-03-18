Maxi sequestro di merce contraffatta tra Catania e Misterbianco | oltre 11mila articoli falsi

Tra Catania e Misterbianco, i militari della Guardia di Finanza hanno portato a termine un maxi sequestro di merce contraffatta, recuperando più di 11.000 capi e accessori di abbigliamento falsificati. L’operazione ha coinvolto il controllo di veicoli e punti vendita, portando al sequestro di numerosi articoli privi di autorizzazioni e marchi originali. Nessuna persona è stata ancora arrestata, ma sono in corso indagini.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato oltre 11.000 capi e accessori di abbigliamento contraffatti. La prima attività ha riguardato alcune «bancarelle» situate nel pieno centro storico di Catania, nei pressi di Corso Sicilia, e che occupavano gran parte di un marciapiede, rendendo difficoltoso il passaggio dei pedoni. Alla vista dei finanzieri, che si stavano avvicinando per svolgere accertamenti sulla provenienza della merce esposta per la vendita, il gruppo di «ambulanti» si è dato repentinamente alla fuga disperdendosi tra la folla dello storico mercato della «fera o luni». I militari hanno proceduto, pertanto, a sequestrare tutti i prodotti abbandonati sul posto dagli «ambulanti», consistenti in circa 1. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maxi sequestro di merce contraffatta tra Catania e Misterbianco: oltre 11mila articoli falsi Articoli correlati Blitz della Polizia Locale a Porta Portese: maxi sequestro di merce contraffattaRoma, 29 dicembre 2025 – Proseguono le attività di controllo della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni di abusivismo e di... Leggi anche: Sassari, maxi sequestro di merce contraffatta: ci sono giocattoli e sigarette elettroniche Una raccolta di contenuti su Maxi sequestro di merce contraffatta... Temi più discussi: Cartier e Louis Vuitton falsi, il tesoro nascosto tra i capannoni di Roma sud-ovest; Maxi blitz contro l'abusivismo a Catania, 19 ambulanti multati: video della rimozione di tonnellate di rifiuti; Scoperto lo showroom del falso: sequestrati oltre 25 mila articoli contraffatti; Paternò, lotta all’ambulantato abusivo, in azione Polizia municipale e Finanza. Maxi sequestro di merce contraffatta tra Catania e Misterbianco: oltre 11mila articoli falsiBlitz della Guardia di Finanza: sequestrati più di 11.000 capi e accessori con marchi contraffatti, tra bancarelle abusive nel centro storico e un deposito commerciale. In vendita falsi di note griffe ... gazzettadelsud.it Catania, maxi-sequestro della Guardia di Finanza: 2 milioni di capi falsi per oltre 15 milioni di euroMaxi-sequestro da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania di 3 mega-depositi contenenti 2 milioni di capi e accessori di abbigliamento contraffatti e destinati ad alimentare ... affaritaliani.it La metro di Catania non arriverà in aeroporto entro il 2030: costi aumentati del 20% e rimodulazione finanziaria in corso. Parla il direttore della Circumetnea. - facebook.com facebook Ufficiale: #Viali nuovo allenatore del #Catania x.com