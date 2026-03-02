Turismo e sicurezza Lacroce | Zero visione e prospettive fuori dall' area monumentale

La consigliera comunale Emilia Lacroce, del gruppo La città delle Persone, ha commentato le audizioni svoltesi nelle Commissioni consiliari sulla sicurezza nei circuiti turistici della città. Ha criticato la mancanza di una visione chiara e di prospettive concrete al di fuori dell’area monumentale, evidenziando l’assenza di piani specifici per il settore. La sua dichiarazione si concentra sulle questioni legate alla sicurezza e alla pianificazione turistica.

La consigliera comunale Emilia Lacroce, del gruppo La città delle Persone, interviene dopo le audizioni in Seconda e Terza Commissione consiliare sul tema della sicurezza nei circuiti turistici cittadini. Le associazioni di categoria delle guide turistiche hanno "riportato un quadro preoccupante.