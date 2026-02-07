Comuni montani restano fuori Mercato Saraceno Sogliano e Roncofreddo Avs | Visione miope del governo

I comuni montani di Mercato Saraceno, Sogliano e Roncofreddo non avranno più la qualifica di “montano”. L’Associazione dei Comuni di Valli e Appennino sostiene che il governo si sia dimostrato miope, presentando a dicembre una proposta che avrebbe eliminato questa distinzione in un colpo solo. La situazione crea scontento tra gli amministratori locali, che chiedono chiarimenti e modifiche.

"Non è solo una questione tecnica: da queste decisioni dipendono risorse e strumenti fondamentali per comunità che ogni giorno sostengono costi maggiori per garantire servizi, manutenzione e sicurezza" "Dopo aver presentato a dicembre una proposta che avrebbe sottratto in un colpo solo la qualifica di “montano” a 1.200 comuni, il Governo è stato costretto da enti locali e opposizioni a un sostanziale dietrofront. Il provvedimento del Governo provoca però danni e fratture non necessarie anche nella nostra provincia, con l’esclusione dei comuni di Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone e Roncofreddo confermata nei giorni scorsi in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome".🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il declassamento dei Comuni montani è al centro di un dibattito acceso, con il Gruppo Pd e l'intergruppo montagna che annunciano una risoluzione in Regione.

La decisione di escludere Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone dalla riclassificazione dei Comuni montani ha sollevato proteste.

