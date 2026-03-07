Il big match è a Castelnovo Monti L’Atletic vuole l’aggancio in vetta

Oggi si gioca nel girone A di Promozione con sei anticipi in programma. A Castelnovo Monti, l’Atletic mira a raggiungere la vetta della classifica. Nel dettaglio, il Boretto, con 32 punti, ospita il Terme Monticelli, che ha 28 punti ed è in zona playout. I reggiani sono a quattro punti di distanza dalla zona pericolosa.

Sono soltanto sei gli anticipi in programma oggi. Si gioca nel girone A di Promozione: il Boretto (32 punti) riceverà il Terme Monticelli (28), prima squadra dentro i playout, mentre i reggiani sono a +4 dalla zona pericolosa. Obiettivo almeno non perdere per mantenere un margine sulla zona rossa. Il Boretto viene da un successo e un pari, il Monticelli da due sconfitte. Arbitrerà dalle ore 15 Abderrahman Ahid di Parma. Nel girone B di Prima categoria in campo l'Atletico Bibbiano Canossa (37) in casa contro il terz'ultimo Basilicastello (16). Ben 21 punti di differenza, ma l'Atletico non vince dal 14 dicembre, poi soltanto quattro pareggi con tre sconfitte.