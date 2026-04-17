Banda del buco l' ostaggio dei rapinatori | Noi minacciati di morte

Durante un’operazione delle forze dell’ordine, alcune persone tenute come ostaggi da una banda di rapinatori hanno riferito di essere state minacciate di morte e di essere state minacciate di sparare. L’episodio si è verificato mentre le autorità intervenivano sul luogo, portando a un aumento della tensione tra i presenti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle sorti dei rapinatori o alle modalità dell’intervento delle forze di polizia.

"Appena sono arrivate le forze dell’ordine, il clima si è fatto più teso, con minacce di morte e di sparare". E' il racconto di uno degli ostaggi, sequestrati per più di un’ora e minacciati dai rapinatori col volto coperto da maschere di personaggi famosi. I 25 prigionieri sono riusciti a scappare solo dopo che i vigili del fuoco hanno sfondato la vetrata di questa banca del Vomero.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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