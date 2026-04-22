A partire dall’8 maggio, HBO Max lancerà la serie televisiva In utero, ambientata in una clinica di Barcellona. La produzione segue le storie di diverse persone che affrontano le sfide legate alla fertilità, mostrando momenti di difficoltà e speranza. La serie si concentra sui percorsi personali e sulle vicende legate a questa tematica, offrendo uno sguardo diretto su esperienze legate alla ricerca di un figlio.

Dall’8 maggio, la piattaforma HBO Max trasmetterà In utero, una nuova produzione televisiva che esplora le complessità della fertilità attraverso le vicende di diverse persone all’interno di una clinica situata a Barcellona. La serie, nata dalla visione creativa di Margaret Mazzantini e diretta dal duo composto da Maria Sole Tognazzi e Nicola Sarcinelli, mette in scena il desiderio di genitorialità intrecciando destini differenti in un contesto medico specializzato. Il fulcro narrativo ruota attorno alla figura di Ruggero, interpretato da Sergio Castellitto, il quale funge da fondatore della struttura denominata Creatividad. All’interno della clinica, l’attore lavora fianco a fianco con Angelo, un embriologo reso sul grande schermo da Alessio Fiorenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castellitto e Mazzantini: il dramma della fertilità su HBO Max

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