Nella serata di ieri, 21 aprile, i carabinieri hanno effettuato controlli a Castel Volturno e hanno denunciato un uomo di 35 anni per ricettazione. Durante l’intervento, è stata trovata una moto rubata a Roma con targa “fantasma”. L’uomo è stato fermato mentre era in sella alla motocicletta e ora rischia conseguenze legali legate al possesso e all’utilizzo del veicolo illecito.

Controlli serrati dei carabinieri nella serata di ieri, 21 aprile, a Castel Volturno, dove un uomo è stato denunciato per ricettazione. I militari del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in un servizio di pattugliamento in via Fiume Tevere, hanno fermato un 35enne di origine ghanese mentre spingeva a mano un motociclo. Un atteggiamento che ha subito insospettito i carabinieri, spingendoli ad approfondire i controlli sul mezzo. Dagli accertamenti è emerso che la moto, una Voge Valico 650, era stata rubata: la denuncia di furto risale all’8 aprile scorso ed era stata presentata presso la Stazione dei carabinieri di Roma Cinecittà. Non solo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castel Volturno, in giro con moto rubata a Roma con targa “fantasma”: nei guai 35enne

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