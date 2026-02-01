Beccato con l' auto rubata e targa falsa | 35enne nei guai durante i controlli

Durante un controllo notturno, i carabinieri di Mariano Comense hanno scoperto un'auto rubata con una targa falsa. Alla guida c’era un uomo di 35 anni, che ora rischia grosso. Il veicolo, scomparso nei giorni precedenti, circolava di notte con una targa collegata a una denuncia di smarrimento, ma i militari hanno subito capito che qualcosa non tornava. Ora il 35enne si trova nei guai, tra accuse di furto e uso di documenti falsi.

Un'auto rubata nella provincia di Lecco è stata recuperata nelle strade di Mariano Comense. Il veicolo, scomparso nei giorni precedenti, era tornato a circolare di notte ma con una targa diversa da quella originale — addirittura collegata a una denuncia di smarrimento. Un tentativo di mascheramento che ha ceduto alla prima verifica durante un'operazione straordinaria anti-furti condotta nella serata di venerdì 30 gennaio 2026. Il veicolo al centro della vicenda era scomparso dalla provincia di Lecco nei giorni prima della serata del 30 gennaio. Quando i carabinieri lo hanno intercettato a Mariano Comense, in via Isonzo, sulla carrozzeria era stata montata una targa che non corrispondeva a quella originale.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Lecco Mariano Comense

Durante la notte a Mariano Comense, i carabinieri hanno fermato un’auto con una targa di copertura.

Durante un normale controllo, i carabinieri hanno fermato un uomo di 48 anni che si trovava in auto con una pistola rubata e della cocaina.

Ultime notizie su Lecco Mariano Comense

