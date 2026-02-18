Azzano Mella | Festa del Maiale

Azzano Mella torna a celebrare la Festa del Maiale, un evento che richiama molti abitanti e appassionati di tradizioni locali. Quest’anno, l’evento si svolge nel centro del paese, con bancarelle di street food e piatti tipici preparati con carne di maiale. La festa, ormai radicata nella comunità, comprende anche musica dal vivo e giochi per bambini. La manifestazione si tiene nel fine settimana e attira visitatori da tutta la zona, desiderosi di assaporare le specialità della cucina tradizionale.

Ad Azzano Mella torna uno degli appuntamenti più attesi della tradizione locale: la Festa del Maiale, un’occasione di incontro e convivialità dedicata ai sapori genuini del territorio. La giornata dedicata alle prelibatezze a base di carne suina è domenica 22 febbraio: il punto di riferimento, per l'occasione, sarà l’Oratorio San Giovanni Bosco. Sarà un momento per ritrovarsi a tavola e condividere un pranzo che celebra la tradizione gastronomica invernale. Ricchissimo e goloso il menu: aperitivo, polenta, cotechino cotto, salame cotto e coppa cotta, piatti tipici che richiamano i sapori autentici della cucina locale e il valore delle antiche consuetudini contadine.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

