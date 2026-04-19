Lancia la moglie dal balcone e poi si suicida a Bisceglie l'autopsia | Prima ha provato a strangolarla

A Bisceglie, una coppia ha vissuto un dramma che ha portato alla morte di entrambe le persone coinvolte. Secondo l'autopsia, l'uomo avrebbe tentato di strangolare la moglie prima di lanciarla dal balcone della loro abitazione, e successivamente si sarebbe tolto la vita. La notizia si aggiunge a un quadro di eventi tragici che hanno sconvolto la comunità locale. Le indagini continuano per chiarire la dinamica dei fatti.

Luigi Gentile avrebbe provato a strangolare la moglie, Patrizia Lamanuzzi, prima di lanciarla dal balcone della loro casa a Bisceglie, prima di suicidarsi a sua volta. È quanto emergerebbe dai primi risultati dell'autopsia che mostrerebbero tracce sul collo della donna.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Femminicidio-suicidio a Bisceglie: uomo lancia la moglie dal balcone e poi si lancia nel vuoto Leggi anche: Femminicidio-suicidio a Bisceglie: uomo lancia la moglie dal balcone e poi si lancia nel vuoto Video Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Spinge la moglie giù dal balcone poi si butta anche lui, muoiono entrambi; Omicidio-suicidio a Bisceglie: spinge la moglie dal balcone e si lancia a sua volta nel vuoto; Bisceglie, lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui: morti tutti e due; Bisceglie, uomo lancia la moglie dal balcone e poi si butta: morti. Lancia la moglie dal balcone e poi si suicida a Bisceglie, l’autopsia: Prima ha provato a strangolarlaLuigi Gentile avrebbe provato a strangolare la moglie, Patrizia Lamanuzzi, prima di lanciarla dal balcone della loro casa a Bisceglie, prima di suicidarsi ... fanpage.it Lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui, morti entrambiUn uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi senza vita sono l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage del palaz ... ansa.it Dopo l'americano Bloomberg anche l'inglese The Guardian lancia la sindaca Silvia Salis come anti Meloni https://www.ilsecoloxix.it/genova/2026/04/18/news/the_guardian_salis_genova_meloni-15589402/ref=SEC-M6-S1-T1 facebook L’Ue lancia il suo piano per la crisi internazionale e la guerra in Iran: meno riscaldamento e aria condizionata, minor utilizzo delle auto e smart working ma niente stop a tasse green e sospensione del patto di stabilità. Poi ci chiediamo perché l’Europa non con x.com