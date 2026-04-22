Castel Baronia | telecamere e dati al servizio dei Carabinieri

A Castel Baronia, le autorità locali hanno avviato un nuovo piano di sicurezza che prevede l’installazione di telecamere e la raccolta di dati, con l’obiettivo di migliorare il controllo e l’ordine pubblico. L’iniziativa coinvolge l’amministrazione comunale, la Prefettura di Avellino e i Carabinieri, che collaborano per mettere in atto le strategie di sorveglianza e prevenzione.

A Castel Baronia la gestione dell’ordine pubblico si evolve attraverso un piano d’azione su due binari che coinvolge l’amministrazione comunale, la Prefettura di Avellino e i Carabinieri. La decisione della giunta guidata da Patrizia Reale nasce dalla necessità di rispondere ai furti avvenuti nel territorio nelle ultime settimane, puntando su una sinergia tecnologica e burocratica per arginare il fenomeno. Il primo tassello del provvedimento riguarda un protocollo d’intesa approvato dalla Giunta con la stazione locale dell’Arma dei Carabinieri. Questo documento, già trasmesso alla Prefettura per ottenere il parere preventivo indispensabile alla sua validità, mira a integrare le capacità operative tra il Comune e le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castel Baronia: telecamere e dati al servizio dei Carabinieri Notizie correlate Castel Baronia rafforza la sicurezza urbana: doppio intervento tra protocollo con i Carabinieri e richiesta alla PrefetturaA Castel Baronia l’amministrazione comunale ha avviato un doppio intervento sul fronte della sicurezza, a seguito dei furti registrati nelle ultime... Telecamere da Dozza a Castel del Rio: la mappa dei nuovi varchiUna rete di "occhi elettronici" sempre più fitta e interconnessa per vigilare sulle arterie vitali del territorio.