Telecamere da Dozza a Castel del Rio | la mappa dei nuovi varchi

Sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza nelle zone di Dozza e Castel del Rio, creando una rete di telecamere che copre le principali vie di accesso. Questi dispositivi sono collegati tra loro, formando una mappa di varchi elettronici che monitorano costantemente le aree strategiche. Le installazioni rientrano in un progetto di rafforzamento della sicurezza pubblica nel territorio.

Una rete di "occhi elettronici" sempre più fitta e interconnessa per vigilare sulle arterie vitali del territorio. Il Nuovo Circondario Imolese ha annunciato il completamento del piano della videosorveglianza territoriale, con un investimento di oltre 100.000 euro già stanziati nel precedente bilancio. “La tecnologia rappresenta un alleato formidabile, ma è la sinergia umana e istituzionale che le conferisce la vera utilità sul campo. Aver pianificato la collocazione di questi varchi fianco a fianco con le Amministrazioni comunali e l'Arma dei Carabinieri significa aver cucito un sistema di sicurezza su misura per le fragilità e le specificità del nostro territorio", commenta Massimiliano Galloni, comandante della polizia locale del Circondario. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Telecamere da Dozza a Castel del Rio: la mappa dei nuovi varchi Articoli correlati Leggi anche: Ztl, attivi i nuovi varchi. In funzione da ieri il telecontrollo dei veicoli in entrata e in uscita Nuovi varchi per la Ztl al via da oggiTraffico in centro, Cascina cambia musica, con i nuovi varchi in entrata e in uscita nella zona a traffico limitato e nell’area pedonale a partire da...