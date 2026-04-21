Castel Baronia rafforza la sicurezza urbana | doppio intervento tra protocollo con i Carabinieri e richiesta alla Prefettura

A Castel Baronia, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire per migliorare la sicurezza urbana, in risposta ai furti avvenuti nelle ultime settimane. Sono stati avviati due interventi distinti: uno riguarda un protocollo con i Carabinieri, l’altro una richiesta formale alla Prefettura. Queste misure mirano a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e a garantire maggiore tutela ai cittadini.

A Castel Baronia l’amministrazione comunale ha avviato un doppio intervento sul fronte della sicurezza, a seguito dei furti registrati nelle ultime settimane. Il sindaco, Patrizia Reale, ha formalmente richiesto alla Prefettura di Avellino la convocazione di un incontro urgente per affrontare le.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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