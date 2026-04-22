Cassazione | se il marito è violento il tradimento della moglie non conta per l’addebito della separazione

La Cassazione ha stabilito che, in presenza di comportamenti violenti o vessatori da parte del marito, il tradimento della moglie non può essere considerato motivo sufficiente per attribuire la colpa della separazione. La sentenza chiarisce che la violenza domestica ha un peso decisivo nelle decisioni legali relative alla fine di un matrimonio, anche quando sono presenti altri comportamenti come l'infedeltà.

Tradire il coniuge non basta per vedersi attribuire la colpa della fine del matrimonio, se dall’altra parte ci sono violenze e comportamenti vessatori. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10281 del 20 aprile 2026 che ha respinto il ricorso di un uomo che chiedeva l’addebito della separazione alla moglie per una relazione extraconiugale. Il caso. Il caso arrivato in Cassazione riguarda una coppia, con un figlio minore, che si era separata. In primo grado il Tribunale di Foggia aveva respinto le richieste di addebito reciproche e aveva disposto l’affido condiviso del figlio. La decisione era stata però...🔗 Leggi su Open.online

SCOPRE IL TRADIMENTO DELLA MOGLIE, UCCIDE I DUE FIGLI PICCOLI E SI TOGLIE LA VITA: IL VIDEO

Notizie correlate

Urla e minacce alla moglie. Arrestato marito violento incurante della figlia piccolaNon per tutti la Pasqua è sinonimo di serenità, tavole imbandite e sorrisi condivisi.

“Una strage”. Scopre il tradimento della moglie e stermina la famiglia, figli compresiItumbiara si è svegliata con addosso quel tipo di silenzio che sembra pesare più del rumore: quello che arriva dopo una notizia impossibile da...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Separazione, perdi il mantenimento appena vai a convivere e tocca a te dimostrare il contrario: nuova sentenza; Cassazione: infedeltà non compensa violenze, addebito al marito; La convivenza prima delle nozze aumenta l’assegno di divorzio?; Tra ex-coniugi si può chiedere la restituzione delle somme.

Cassazione. Anche se in grado di intendere e di volere, il paziente può scegliere comunque di nominare l’amministratore di sostegno al quale delegare le decisioni sulle sue ...A deciderlo è la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza 12998/2019, ha respinto le sentenze del Tribunale prima e della Corte d’appello poi secondo cui la persona pienamente in grado di esprimersi, ... quotidianosanita.it

Liliana Resinovich, il marito Sebastiano alla vigilia della Cassazione: «Una nuova perizia per la verità, continuo a lottare per lei»«Abbiamo due consulenze medico legali completamente opposte, di conseguenza c’è bisogno di allargare un po’ le cose e di fare una nuova perizia medico legale». E’ lì la chiave di tutto, sono passati ... ilmattino.it

Tutele contro la discriminazione indiretta per i lavoratori che assistono un familiare con disabilità: nuova sentenza della Cassazione richiama i principi della Corte UE. - facebook.com facebook

Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo. Si dovrà decidere sulla premeditazione ift.tt/XI6ZebO x.com