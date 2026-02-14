Una strage Scopre il tradimento della moglie e stermina la famiglia figli compresi

Itumbiara si è svegliata con il peso di una tragedia: un uomo ha scoperto il tradimento della moglie e ha ucciso tutta la famiglia, inclusi i figli. La mattina si è aperta con il silenzio inquietante che segue una notizia sconvolgente, lasciando la comunità senza parole.

Itumbiara si è svegliata con addosso quel tipo di silenzio che sembra pesare più del rumore: quello che arriva dopo una notizia impossibile da digerire. Nelle prime ore del 12 febbraio, una tragedia domestica ha travolto la città nello stato di Goiás, Brasile, lasciando una ferita che va oltre i confini di una famiglia. Al centro di tutto, due fratellini: Miguel Araújo Machado, 12 anni, e Benício, 8. Due bambini diventati, loro malgrado, il volto più crudele di un dramma adulto. E la comunità oggi si interroga: com'è possibile che un sospetto, una crisi, un dolore privato diventino una condanna a morte per chi non c'entra nulla?