Caso Vaccaro | video traccia i fuggitivi 4 giovani denunciati

Le indagini sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, un giovane di 25 anni ucciso durante un’aggressione con coltello a Pavia, hanno portato all’identificazione di quattro giovani. La Squadra Mobile ha analizzato un video che ha permesso di tracciare i movimenti dei fuggitivi e di denunciarli. La vittima proveniva da Favara e l’evento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Le indagini sul brutale omicidio di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne originario di Favara che ha perso la vita a seguito di un’aggressione con coltello a Pavia, hanno registrato un importante sviluppo grazie all’azione della Squadra Mobile. Gli investigatori sono riusciti a individuare quattro giovani, di cui tre maggiorenni e un diciassettenne, accusati di omissione di soccorso per essersi allontanati dal luogo del delitto senza prestare assistenza alla vittima. Il monitoraggio video e l’identificazione dei fuggitivi nell’area Cattaneo. La ricostruzione degli ultimi istanti di vita del giovane agrigentino è stata resa possibile dall’analisi capillare dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi dell’ex area Cattaneo, zona dove si è consumata la tragedia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Vaccaro: video traccia i fuggitivi, 4 giovani denunciati Notizie correlate Omicidio di Gabriele Vaccaro: scappano dopo la coltellata fatale, denunciati quattro giovaniC'è una piccola svolta nelle indagini sulla tragica morte di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne originario di Favara (Agrigento) ucciso a coltellate... Oristano: rissa in centro, 18 giovani denunciati: il videoLa Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Oristano e della Procura della Repubblica per i Minorenni di Cagliari,...