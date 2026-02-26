Oristano | rissa in centro 18 giovani denunciati | il video

La Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Oristano e della Procura della Repubblica per i Minorenni di Cagliari, ha identificato 18 giovani ritenuti responsabili di una violenta rissa avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi nel centro storico di Oristano, nei pressi del sagrato della Cattedrale e nelle vie limitrofe. Le attività investigative, svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Oristano, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Gli episodi, originati da futili motivi verosimilmente correlati all’abuso di alcool e droghe, hanno avuto inizio intorno alle 23. 🔗 Leggi su Lapresse.it

