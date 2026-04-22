Caso Trevallion alla Camera | il grido dei minori strappati alla madre

Nella giornata di ieri, i corridoi della Camera sono stati teatro di discussioni legate a un caso che coinvolge una famiglia di Palmoli, in provincia di Chieti. La vicenda riguarda la sottrazione di minori alla madre e ha suscitato forti reazioni tra i rappresentanti politici e il pubblico presente. La questione ha acceso un acceso dibattito sulla tutela dei diritti dei minori e sulla gestione dei casi di affidamento familiare.

La tensione politica e sociale intorno al caso della famiglia di Palmoli, nel territorio di Chieti, si è spostata ieri nei corridoi della Camera. Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno testimoniato davanti alla Commissione Infanzia per denunciare l’impatto devastante della separazione dai propri figli, avvenuta dopo il provvedimento del Tribunale per i minorenni del 6 marzo scorso. Il cuore del dramma risiede nella sofferenza dei tre minori, allontanati dalla madre dal 20 novembre 2025. Durante la conferenza stampa organizzata da Michela Vittoria Brambilla, la madre ha descritto un incubo costante, sottolineando come i bambini avrebbero dovuto ricevere solo cure e affetto se fossero rimasti nella propria abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Trevallion alla Camera: il grido dei minori strappati alla madre Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, i Trevallion alla Camera: «Mai vista tanta crudeltà verso dei bimbi». Poi Catherine legge una lettera scritta dai figli Leggi anche: Famiglia nel bosco, domani i coniugi Trevallion alla Camera Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Famiglia nel bosco, domani i coniugi Trevallion alla Camera; Allontanamento minori, Brambilla incontra la famiglia nel bosco: mercoledì il confronto alla Camera; Voglio tornare a casa, poi le lacrime: il dolore di uno dei bambini della famiglia nel bosco; La forza di una donna 3, anticipazioni 23 aprile: la vendita posticipata. Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham in lacrime alla Camera: Contro i nostri figli una crudeltà mai vistaCatherine Birmingham, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco, oggi è intervenuta col marito durante l’incontro con la stampa alla Camera dei deputati promosso dalla presidente della commissione ... fanpage.it Famiglia nel bosco, i coniugi Trevallion alla Camera, l'incontro promosso da Brambilla: diretta videoI coniugi Trevallion alla Camera su invito della presidente della commissione Infanzia, Michela Brambilla. All’incontro parteciperanno anche esperti del mondo accademico e sanitario, tra cui Daniela C ... video.corriere.it #Controsenso: Il caso della "famiglia del bosco" approda alla vigilia di uno snodo cruciale. Luca Del Pozzo denuncia quello che definisce uno "stato di sequestro" per i tre figli di Nathan e Catherine Trevallion, separati dalla madre dal 6 marzo scorso per ordin facebook