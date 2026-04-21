Domani alle 17.30 si terrà una conferenza stampa nella sala stampa di Montecitorio, con la partecipazione dei coniugi Trevallion. La presidente della Commissione parlamentare sarà presente all'incontro, che si svolgerà in vista di un incontro programmato alla Camera. La famiglia di origine nel bosco sarà al centro dell'attenzione durante l'evento.

Domani, alle 17.30, nella sala stampa di Montecitorio, la presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Michela Vittoria Brambilla, invita a un incontro pubblico “sull’allontanamento giudiziale dei minori dai nuclei familiari e sul caso della cosiddetta ‘ famiglia nel bosco ‘”. Lo comunica una nota in cui si informa che interverranno, oltre a Brambilla, Nathan e Catherine Trevallion, il loro avvocato Marco Femminella e tre esperti psicoterapeuti: il consulente di parte professor Tonino Cantelmi, della Pontificia Università Gregoriana di Roma, il professor Massimo Ammaniti dell’Università La Sapienza di Roma e la...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, domani i coniugi Trevallion alla Camera

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