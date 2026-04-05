Andrea Scanzi fa causa all’hater recidivo per gli insulti online | 2.500 euro di danni E le scuse stavolta non bastano

Il giornalista Andrea Scanzi ha intentato una causa contro un utente di Facebook, un uomo di 76 anni residente in provincia di Treviso, per un insulto rivolto online. La richiesta di risarcimento danni ammonta a 2.500 euro. La vicenda si è conclusa con l’assegnazione di questa somma, mentre le scuse dell’uomo non sono state considerate sufficienti.

2.500 euro. È la somma che il giornalista Andrea Scanzi ha chiesto a un 76enne di Salgareda, in provincia di Treviso, come risarcimento danni per un insulto su Facebook. L’opinionista ha da tempo scelto di seguire la linea dura contro i “leoni da tastiera”, chiedendo risarcimenti tramite i legali ogni volta che si vede diffamato nei commenti sui social. Per l’anziano di Salgareda c’è però l’aggravante della recidiva. L’uomo infatti aveva già inveito contro Scanzi intervenendo in radio al programma “La Zanzara”. Quella volta gli avvocati del giornalista avevano chiesto ben 7.500 euro di danni. Poi però la lite si era risolta con una conciliazione, grazie anche a una lettera di scuse. 🔗 Leggi su Open.online

Scanzi chiede 2.500 euro per insulti su Facebook: la causaUn commento scritto su un social network ha scatenato una richiesta di risarcimento danni per 2.

Leggi anche: Shoah: insulti a Segre, dagli hater lettere di scuse e risarcimenti

Temi più discussi: Posta su Facebook un commento contro Andrea Scanzi: il giornalista chiede al 76enne 2.500 euro di risarcimento danni per diffamazione; Piano con gli insulti, Scanzi chiede 2.500 euro a un anziano di Salgareda; Scanzi chiede a un 76 enne di Treviso 2500 euro per diffamazione; Veto sul presepe a scuola, la dirigente: D'accordo con la prof di religione.

Chi è Andrea Scanzi: malattia e genitori | Le polemiche nel 2021: Anziani e fragili, io il loro caregiverChi è Andrea Scanzi: malattia e genitori. Nel 2021 parlò di loro dopo essersi sottoposto alla vaccinazione per il Covid con Astrazeneca: il motivo ... ilsussidiario.net

Scanzi contro un anziano: il giornalista chiede un risarcimento di 2500 euro per un'offesa sui socialRitenendo offensivo un commento postato su Facebook, Andrea Scanzi ha deciso di chiedere i danni a un utente. Ecco che cosa è successo ... ilgiornale.it

Posta su Facebook un commento contro Andrea Scanzi: il giornalista chiede al 76enne 2.500 euro di risarcimento danni per diffamazione - facebook.com facebook

(potrei essere ricchissimo) *** Offesa social ad Andrea Scanzi, il giornalista chiede 2.500 euro di danni al 76enne autore del commento di Matteo Valente L'opinionista querela per diffamazione un uomo del Trevigiano: in passato lo aveva già denunciato. Il leg x.com