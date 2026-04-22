Un nuovo sviluppo nel caso che coinvolge un ex magistrato e un senatore ha portato alla luce 33 chiamate telefoniche tra i due, rivelando un tentativo di influenzare un’audizione parlamentare. La vicenda ha riacceso l’attenzione sulle modalità di gestione delle testimonianze in Parlamento e sulla possibilità di manipolazioni nelle procedure di assunzione di informazioni ufficiali. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Trentatré contatti telefonici tra ex magistrati e un senatore hanno riacceso il dibattito sulla trasparenza delle audizioni parlamentari. La richiesta di archiviazione avanzata dal procuratore De Luca a Caltanissetta mette in luce i dialoghi tra l’ex magistrato Natoli e il senatore Scarpinato, membro della commissione antimafia, riguardanti i contenuti dell’audizione di quest’ultimo. La vicenda si concentra sulle conversazioni registrate che vedono coinvolti Gioacchino Natoli e Roberto Scarpinato. Secondo quanto emerso dalla richiesta del procuratore De Luca, i due hanno effettuato decine di chiamate per pianificare i dettagli della deposizione di Natoli davanti alla commissione antimafia, di cui Scarpinato fa parte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Scarpinato-Natoli: 33 chiamate per truccare l’audizione

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