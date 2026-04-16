Carpe Diem offre lavoro | cerca pizzaiolo e aiuto pizzaiolo

La pizzeria Carpe Diem, presente in più città abruzzesi tra cui Montesilvano, ha pubblicato un annuncio di lavoro. La ricerca riguarda un pizzaiolo e un aiuto pizzaiolo. L'azienda sta cercando candidati per ricoprire queste posizioni e ha avviato le procedure di selezione. La richiesta vale per le diverse sedi della catena nel territorio regionale.

La pizzeria Carpe Diem, che ha sedi in diverse città abruzzesi, a cominciare da Montesilvano, è alla ricerca di personale. In particolar modo, si cerca pizzaiolo e aiuto pizzaiolo per tutte le proprie sedi.Richiesta serietà e predisposizione al lavoro di squadra.Dopo un periodo con contratto part.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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