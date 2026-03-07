Un pizzaiolo coinvolto in attività terroristiche dal 2024 si trova attualmente in carcere. Le indagini hanno rivelato che non agiva da solo, ma faceva parte del gruppo chiamato “I Pericolosi d’Egitto”, con cui pianificava attentati contro stadi e luoghi di culto. Le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire il ruolo dell’individuo all’interno dell’organizzazione.

LE NOVITÀ. Non era un «lupo solitario» ma insieme a un gruppo denominato «I pericolosi d’Egitto», pianificava attentati terroristici, prendendo di mira stadi e luoghi di culto. Nuove indagini sul pizzaiolo egiziano in carcere dal 2024. La Polizia di Stato ha notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un giovane di origine egiziana in quanto ritenuto partecipe di un’associazione con finalità di terrorismo internazionale. Si tratta di un pizzaiolo di 23 anni che lavorava in una pizzeria d’asporto in centro a Bergamo. «Elnajar ad Azzano era un fantasma». Permesso in scadenza e pericolo di fuga «Progettava un attentato ai sacerdoti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «In azione con il gruppo “I Pericolosi d’Egitto”». Nuove indagini sul pizzaiolo in carcere dal 2024 per terrorismo

“I Pericolosi d'Egitto": il gruppo jihadista scoperto dalla Digos. Volevano colpire stadi e chieseLa Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di origine egiziana, ritenuto coinvolto in...

Scambiava messaggi su jihadismo e attentati nel gruppo social “I pericolosi d’Egitto”: arrestatoBrescia, 7 marzo 2026 – Non agiva come un lupo solitario, bensì faceva parte di un gruppo organizzato che comunicava con un sistema di messaggistica...

Aggiornamenti e notizie su In azione con il gruppo I Pericolosi....

Temi più discussi: La relazione Safety Gate 2025 della Commissione mostra un'azione più incisiva contro i prodotti pericolosi e una maggiore protezione dei consumatori - Rappresentanza in Italia; I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Airbag Takata, il richiamo infinito: tra sicurezza e disagi per gli automobilisti.

«In azione con il gruppo I Pericolosi d’Egitto». Nuove indagini sul pizzaiolo in carcere dal 2014 per terrorismoNon era un «lupo solitario» ma insieme a un gruppo denominato «I pericolosi d’Egitto», pianificava attentati terroristici. ecodibergamo.it

Solofra, rifiuti pericolosi nell'area industriale: sequestrati quattro capannoniC'erano anche materiali contenenti amianto, altamente pericolosi per la salute, tra i 60 metri cubi di rifiuti abbandonati nell'area industriale di Solofra. È quanto ... ilmattino.it

«In azione con il gruppo “I Pericolosi d’Egitto”». Nuove indagini sul pizzaiolo in carcere dal 2014 per terrorismo x.com

Indagini coordinate dalla Procura di Palmi: rifiuti urbani, speciali e pericolosi sversati in... #carabinieri #discaricaabusiva #rifiutiillegali - facebook.com facebook