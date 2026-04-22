Durante l’udienza della Corte d’Assise mercoledì 22 aprile, il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per l’imputato in relazione all’omicidio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2024 a Costa Volpino. La vicenda riguarda la morte di una donna nel contesto di un episodio che ha coinvolto anche l’imputato, accusato di aver causato il decesso. La Corte sta ora valutando le prove e le imputazioni presentate.

Il pubblico ministero Raffaella Latorraca ha richiesto l’ergastolo per Jashan Deep Badhan durante l’udienza della Corte d’Assise di mercoledì 22 aprile, in merito all’omicidio di Sara Centelleghe avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2024 a Costa Volpino. L’accusa sostiene che la giovane di 19 anni sia stata eliminata perché rappresentava un ostacolo per l’imputato nel suo tentativo di procurarsi stupefacenti. La ricostruzione del crimine tra droga e violenza estrema. Tutto è precipitato intorno all’una e diciotto del mattino, quando una telefonata al 112 ha dato l’allarme: urla e disperazione segnalavano l’aggressione in corso. La scena rinvenuta nell’abitazione di Costa Volpino descrive un evento di brutale intensità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Sara Centelleghe: l’accusa chiede l’ergastolo per l’omicidio

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