Caso Neymar la Corte Suprema chiude il dossier | nessuna frode nel trasferimento al Barcellona
La Corte Suprema ha deciso di chiudere il caso Neymar, confermando l’assoluzione totale per il trasferimento al Barcellona. La denuncia, presentata alcuni anni fa dal fondo d’investimento DIS, riguardava il presunto illecito relativo al passaggio del calciatore, all’epoca con il 40% dei diritti economici detenuti dal fondo. La decisione della Corte mette fine alle indagini senza accertare frodi o irregolarità nel trasferimento.
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Panoramica sull’argomento
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