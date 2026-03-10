Chagos | la Corte chiude il caso l’accordo UK-Mauritius

L’Alta Corte di Londra ha emesso una sentenza definitiva sull’accordo tra il Regno Unito e Mauritius riguardo al trasferimento delle Isole Chagos. La decisione riguarda le modalità di attuazione dell’accordo e le implicazioni legali delle parti coinvolte. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sulla portata della sentenza o sui passaggi successivi.

L'Alta Corte di Londra ha emesso una decisione definitiva riguardo all'accordo tra il Regno Unito e Mauritius per il trasferimento delle Isole Chagos. I giudici hanno rigettato la richiesta di ricorso contro il Foreign Office, stabilendo che le argomentazioni presentate dai ricorrenti riproponevano questioni già respinte in sentenze precedenti dei tribunali britannici. Questa sentenza, datata 10 marzo 2026 alle ore 13:38, chiude un capitolo giuridico complesso che vede coinvolti due stati sovrani e un territorio strategico nel cuore dell'Oceano Indiano. La corte ha chiarito che non vi è spazio per nuove istanze legali su questo specifico accordo, confermando la validità del processo di trasferimento.