Rendicontazione PNRR e Dirigente scolastico in reggenza | chi firma cosa certifica come si tutela ALTRI DOCUMENTI IN ARRIVO

Il dirigente scolastico in reggenza deve firmare la rendicontazione del PNRR, ma spesso si trova a dover certificare lavori svolti da altri. La questione più complicata riguarda come tutelarsi, tra documenti da firmare e rischi di errori. Intanto, sono in arrivo altri documenti, mentre si aspetta l’incremento delle ore per gli assistenti amministrativi e il potenziamento dei laboratori nei licei sportivi. La situazione resta in movimento, con scadenze che si avvicinano.

Il disegno di decreto relativo al PNRR apre nuove opportunità per pagare le fatture con anticipo di cassa, offrendo strumenti e procedure aggiornate.

Pnrr, anche la Relazione del governo ammette le crepe. E la spesa arriva al 58% solo escludendo i progetti che slittano oltre il 2026Nell'anno in cui la crescita economica è dichiaratamente in cima alle sue preoccupazioni, per Giorgia Meloni il Pnrr resta un'àncora di salvezza ... ilfattoquotidiano.it

Nuovo Decreto PNRR: tempi più rapidi, fondi e incentivi per opere ed energiaConferenza di servizi accelerata, student housing semplificato, nuove regole per agrivoltaico e CER, 1 miliardo per le reti idriche e 90 milioni per le aree interne ... edilportale.com

Monitoraggio PNRR 66/2023 e PNRR 19/2024 da compilare entro il 26/01. Non riesco a compilare le sezione perché hanno il lucchetto (forse dipende dal fatto che ho inoltrato la rendicontazione finale che risulta "validata dal revisore"). C'è qualcuno nella ste - facebook.com facebook