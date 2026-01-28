Rendicontazione PNRR e Dirigente scolastico in reggenza | chi firma cosa certifica come si tutela ALTRI DOCUMENTI IN ARRIVO
Il dirigente scolastico in reggenza deve firmare la rendicontazione del PNRR, ma spesso si trova a dover certificare lavori svolti da altri. La questione più complicata riguarda come tutelarsi, tra documenti da firmare e rischi di errori. Intanto, sono in arrivo altri documenti, mentre si aspetta l’incremento delle ore per gli assistenti amministrativi e il potenziamento dei laboratori nei licei sportivi. La situazione resta in movimento, con scadenze che si avvicinano.
Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. ChatGPT a scuola, Vincenzo Schettini: "Se a 14 anni ti fai fare i compiti dall'AI, la resa dei conti arriva quando ormai è troppo tardi per recuperare" "Docenti con C1 che non sanno una parola di tedesco": graduatorie dei precari e sistema punti legato alla formazione, il servizio di Report Consegna dei dati nominativi e degli importi alle RSU: è legittimo? In che modo procedere?
PNRR e possibilità di pagare fatture con anticipo di cassa. Scarica modello di Decreto. ALTRI DOCUMENTI IN ARRIVO
Il disegno di decreto relativo al PNRR apre nuove opportunità per pagare le fatture con anticipo di cassa, offrendo strumenti e procedure aggiornate.
Sportello operativo PNRR e PN 21-27 di supporto alle istituzioni scolastiche. I documenti in arrivo e quelli già disponibili
Argomenti discussi: Compensi PNRR per formazione docenti: ritenute fiscali, contributi e casi pratici (DM 65/2023 E DM 66/2023); PNRR, PON E FESR: RICHIESTA L’ISTITUZIONE URGENTE DI UN TAVOLO TECNICO; La responsabilità amministrativa nell'attuazione del PNRR: profili giuridici e criticità applicative; VIESTE PNRR Vieste aggancia il PNRR Risorse in Comune: Giunta approva il progetto da 77.403 euro.
Pnrr, anche la Relazione del governo ammette le crepe. E la spesa arriva al 58% solo escludendo i progetti che slittano oltre il 2026Nell'anno in cui la crescita economica è dichiaratamente in cima alle sue preoccupazioni, per Giorgia Meloni il Pnrr resta un'àncora di salvezza ... ilfattoquotidiano.it
Nuovo Decreto PNRR: tempi più rapidi, fondi e incentivi per opere ed energiaConferenza di servizi accelerata, student housing semplificato, nuove regole per agrivoltaico e CER, 1 miliardo per le reti idriche e 90 milioni per le aree interne ... edilportale.com
Monitoraggio PNRR 66/2023 e PNRR 19/2024 da compilare entro il 26/01. Non riesco a compilare le sezione perché hanno il lucchetto (forse dipende dal fatto che ho inoltrato la rendicontazione finale che risulta "validata dal revisore"). C'è qualcuno nella ste - facebook.com facebook
