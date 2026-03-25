Contratto 2025 27 | di buoni pasto e staff del Dirigente Scolastico si parlerà nella parte normativa da avviare dopo aprile

Il rinnovo del Contratto scuola 2025-2027 sarà suddiviso in due fasi, con la prima che riguarda gli aspetti economici e si prevede di concludersi con la firma entro il primo aprile. La parte normativa, invece, che comprende questioni come i buoni pasto e lo staff del dirigente scolastico, sarà discussa successivamente, a partire da dopo aprile.

Il Contratto scuola 2025-2027 sarà rinnovato in due step: il primo, relativo alla parte economica, potrebbe chiudersi con la firma il prossimo 1° aprile. Il secondo step, relativo alla parte normativa, sarà successivo e forse più complesso e delicato alla luce dell'Atto di Indirizzo 2026 emanato dal Ministro Valditara. L'articolo Contratto 202527: di buoni pasto e staff del Dirigente Scolastico si parlerà nella parte normativa, da avviare dopo aprile. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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