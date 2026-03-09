Al via in Spagna il processo a un italiano accusato di aver ucciso la compagna L’uomo confessò anche un altro femminicidio | cosa sappiamo

È iniziato oggi a Malaga il processo a un uomo italiano accusato di aver ucciso la propria compagna. L’imputato ha confessato anche un altro femminicidio. La giuria popolare ascolterà le testimonianze e gli elementi raccolti durante le indagini, mentre il processo prosegue con le udienze davanti alla corte. La vicenda riguarda due omicidi attribuiti all’uomo, che si svolgono in una località spagnola.

È iniziato oggi, lunedì 9 marzo, davanti alla giuria popolare a Malaga il processo a Marco Gaio Romeo, falegname italiano di 48 anni originario di Nettuno, accusato di omicidio premeditato e maltrattamenti nei confronti della sua compagna Paula, 28 anni, madre di tre figli – l’ultimo dei quali avuto con lui – nella loro abitazione di Torremolinos (Malaga) il 17 maggio 2023. Nel corso del processo, il 48enne ha dichiarato di aver agito per legittima difesa e ha inoltre negato di aver premeditato l’uccisione della donna. Secondo la pubblica accusa, la relazione tra Paula e l’imputato, durata circa 3 anni, sarebbe stata segnata da violenze e controllo costante da parte dell’uomo. 🔗 Leggi su Open.online

