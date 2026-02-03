La difesa di una donna accusata di aver ucciso il padre ha ottenuto di riaprire l’incidente probatorio. Il nuovo gip ha accolto la richiesta e saranno svolti ulteriori esami sulla salma. Sono in corso le verifiche per chiarire i dubbi sulla dinamica del delitto.

Accolta dal nuovo gip competente la richiesta della difesa di riaprire l’incidente probatorio ed effettuare ulteriori esami sulla salma. Il caso è quello della morte di Claudio Bertini, pensionato 75enne, e che vede indagata per omicidio la figlia Scilla, in carcere dallo scorso marzo e difesa dalle avvocate Marusca Margutti e Beatrice Rocchi. L’accusa sostiene la tesi dello strangolamento, la difesa quella della morte per cause naturali. L’incidente probatorio resta in svolgimento mentre ci si avvia verso la conclusione delle indagini. Una richiesta analoga a quella accolta dal gip è stata respinta dalla Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso della difesa riguardo a un esame della salma su cui sarebbero emerse "tracce di Dna appartenenti a un soggetto terzo, non riconducibili né al defunto, né all’indagata", scrive la stessa Cassazione nella sentenza di rigetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accusata di aver ucciso il padre. In corso nuovi esami sulla salma

