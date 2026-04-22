Caso Milza | esumazioni e nuovi sospetti su veleni e farmaci

Mercoledì 22 aprile alle 21:20 su Rai 3, il programma ‘Chi l’ha?’ condotto da Federica Sciarelli, proporrà aggiornamenti sul caso Milza. La trasmissione si concentrerà su esumazioni recenti e nuovi sospetti legati a veleni e farmaci, aggiungendo dettagli ai procedimenti giudiziari in corso. La puntata si inserisce in un quadro di inchieste che stanno facendo luce su questioni ancora irrisolte e aspetti mai completamente chiariti.

La serata di mercoledì 22 aprile alle ore 21:20 su Rai 3 si preannuncia densa di sviluppi giudiziari e interrogativi irrisolti, con Federica Sciarelli che presenterà nuovi elementi nel programma ‘Chi l’ha?’. Il principale riguarda le nuove direzioni dell'inchiesta sullo chef Emiliano Milza, i misteriosi avvelenamenti avvenuti a Campobasso e la complessa posizione dei familiari di Alessandro Venturelli. Nuove ombre sul caso Milza tra esumazioni e sospetti medici L'indagine che coinvolge lo chef .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Milza: esumazioni e nuovi sospetti su veleni e farmaci Notizie correlate “È scampato a troppi attentati”: le 7 vite del comandante iraniano Qaani alimentano veleni e sospettiLa figura del comandante Qaani è uno dei misteri della guerra in Medioriente e del regime iraniano. Liste d?attesa sanitarie manomesse a Taranto: le indagini dei Nas tra sospetti, dossier e veleni interniProseguono le verifiche dei carabinieri del Nas, sulla presunta manomissione delle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie nella Asl di Taranto. Approfondimenti e contenuti Chi l'ha visto stasera in tv, il colpo di scena sul caso Milza: le anticipazioni del programma di Rai 3Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? in onda questa sera - mercoledì 22 aprile - dalle 21.20 su Rai 3. Al centro del programma condotto da Federica Sciarelli, il colpo di scena nell'inchiesta sullo ... corrieredellumbria.it Caso Franka Ludwig, Emiliano Milza accusato di altri due omicidi: Avrebbe ucciso anche il padreCaso Ludwig, nuovi sviluppi: Emiliano Milza accusato di altri due omicidi, tra cui il padre e una badante. Indagini su presunti moventi economici ... tag24.it