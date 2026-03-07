È scampato a troppi attentati | le 7 vite del comandante iraniano Qaani alimentano veleni e sospetti

Il comandante iraniano Qaani ha vissuto sette vite, scampando a numerosi attentati. La sua figura, al centro della scena politica e militare di Teheran, alimenta sospetti e veleni tra le parti coinvolte nel conflitto mediorientale. È considerato una delle figure chiave del regime iraniano, coinvolto in un contesto di tensioni con Stati Uniti e Israele. La sua presenza continua a suscitare attenzione e interrogativi sulla situazione nella regione.

La figura del comandante Qaani è uno dei misteri della guerra in Medioriente e del regime iraniano. È tra le figure centrali del potere del regime di Teheran, al centro di un mistero tra sospetti e accuse nella guerra che la repubblica islamica combatte contro Stati Uniti e Israele. Già nel mirino per la sua straordinaria capacità di uscire indenne da ogni attacco mentre tutti intorno a lui però morivano, ora – fa notare la testata emiratina The National – “il suo destino è, ancora una volta, oggetto di intense speculazioni”. Un immortale sul quale adombra il sospetto di essere un agente al servizio di Israele. Giustiziato dai pasdaran?. Secondo le testata degli Emirati, “il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica avrebbe arrestato o addirittura giustiziato il comandante della Forza Quds con l’accusa di spionaggio per Israele”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “È scampato a troppi attentati”: le 7 vite del comandante iraniano Qaani alimentano veleni e sospetti Iran, il mistero del comandante Qaani: “Immortale o agente del Mossad giustiziato dai Pasdaran?”(Adnkronos) – Immortale o agente del Mossad giustiziato dai Pasdaran? Esmail Qaani, capo della Forza Quds iraniana e tra le figure centrali del... Liste d?attesa sanitarie manomesse a Taranto: le indagini dei Nas tra sospetti, dossier e veleni interniProseguono le verifiche dei carabinieri del Nas, sulla presunta manomissione delle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie nella Asl di Taranto.