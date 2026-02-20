Liste d?attesa sanitarie manomesse a Taranto | le indagini dei Nas tra sospetti dossier e veleni interni

I carabinieri del Nas stanno indagando sulla presunta alterazione delle liste d’attesa presso l’Asl di Taranto, un fatto scoperto nei giorni scorsi. Le forze dell’ordine stanno esaminando documenti e ascoltando testimoni per capire se ci siano stati interventi volontari o errori interni. Durante le verifiche sono emersi anche alcuni rapporti interni che suggeriscono possibili anomalie nelle procedure. Le autorità non hanno ancora reso noti i risultati delle indagini, ma il caso resta sotto stretta osservazione.

Proseguono le verifiche dei carabinieri del Nas, sulla presunta manomissione delle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie nella Asl di Taranto. Un caso scottante esploso dopo una serie di verifiche interne condotte dalla stessa azienda sanitaria. Nelle scorse ore gli investigatori dello speciale nucleo di tutela della salute hanno convocato i componenti della commissione interna incaricata dalla direzione generale di esaminare il lungo elenco di prenotazioni ritenute sospette, perché annullate e successivamente riassegnate ad altri utenti. L’obiettivo degli inquirenti è chiarire il discrimine tra le cancellazioni legittime effettuate su espressa richiesta degli assistiti e quelle che potrebbero essere state alterate da interventi esterni, con la cosiddetta «manina». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Liste d?attesa sanitarie manomesse a Taranto: le indagini dei Nas tra sospetti, dossier e veleni interni Il rapporto dei Nas sulla sanità e le liste d’attesa col truccoI Nas certificano le liste d’attesa truccate nella sanità italiana. Da street food a doping fino alle liste d’attesa, tutti i controlli dei NasI Carabinieri dei Nas hanno avviato una serie di controlli in tutto il paese, passando dal settore dello street food alle strutture sanitarie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ordine dei medici: se il cittadino non trova posto il Ssn paghi la fattura dal privato; Liste d’attesa. Schillaci: Ora abbiamo i dati. Stop a intramoenia fuori controllo e agende chiuse; Liste d'attesa in Italia, in Friuli Venezia Giulia preoccupano i ritardi in ortopedia; Liste d’attesa nella sanità italiana, come funziona la nuova piattaforma: dati, criticità e riforme. Sanità e liste d’attesa in crescita: come si stanno organizzando i cittadini?Negli ultimi anni, le liste d’attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici sono diventate uno degli aspetti più discussi del sistema sanitario. I tempi che intercorrono tra la richiesta di un ... cn24tv.it Stop liste d’attesa e intramoenia, le nuove regole per la sanitàIl ministro Schillaci annuncia controlli su tempi d’attesa e intramoenia per garantire il diritto alle cure. Ecco come cambiano le regole ... quifinanza.it Il Sole 24 ORE. . Sono alcuni esempi dei tempi record di attesa monitorati dalla nuova Piattaforma nazionale liste d’attesa pronta a partire per essere a disposizione, si spera presto, anche dei cittadini. Una maxi-centrale di controllo alimentata dal flusso delle - facebook.com facebook Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #15febbraio: Liste d’attesa, la mappa dell’ #Italia. #MilanoCortina, a metà evento sono 1,3 milioni i biglietti venduti. #Istitutitecnici, riforma completata: da settembre via con i nuovi moduli #buonalettura #pri x.com