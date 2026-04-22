Caso Mattei | la famiglia diffida il Governo e chiede il nome via

La famiglia del fondatore di un’importante azienda energetica ha inviato una diffida ufficiale alla Presidenza del Consiglio, contestando l’uso del nome del fondatore nel piano strategico per l’Africa. Pietro Mattei, rappresentante della famiglia, ha richiesto formalmente che venga comunicato il nome del soggetto coinvolto. La questione riguarda l’impiego del nome del fondatore senza l’autorizzazione della famiglia e il suo coinvolgimento nel progetto strategico.

Pietro Mattei ha inviato una diffida ufficiale alla Presidenza del Consiglio per contestare l’uso del nome del fondatore dell’Eni nel piano strategico per l’Africa. La richiesta dei discendenti punta a rimuovere il riferimento all’industriale dal progetto governativo, accusato di strumentalizzare la sua memoria politica. La controversia è esplosa tramite una comunicazione PEC che coinvolge direttamente la premier. Pietro, nipote di Enrico Mattei e attuale titolare del 66% del patrimonio familiare in quanto unico erede della vedova Margherita Paulas, ha deciso di intervenire dopo due anni dall’avvio delle iniziative legate al partenariato con i paesi africani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Mattei: la famiglia diffida il Governo e chiede il nome via Notizie correlate Caso della “famiglia del bosco”: la Garante chiede di sospendere il trasferimento dei bambiniL’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, ha espresso forti perplessità sul trasferimento dei tre bambini senza la madre,... Leggi anche: Repubblica: “Napoli, caso Monaldi: famiglia chiede 3 milioni per il piccolo Domenico” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gli eredi Mattei a Palazzo Chigi: Via il nostro nome dal piano Africa; Gli eredi Mattei contro Giorgia Meloni: Via il nostro nome dal suo piano; Bimbo di 7 anni annega alle terme, Gabriele stava festeggiando il compleanno: indagini per omicidio colposo; L’Italia ricorda i Fratelli Mattei. Meloni: Una delle pagine più buie degli anni di piombo. Lino Zanussi, analogie con il caso Mattei. Gli autori della biografia sull'imprenditore al TedX: «Riaprire l’inchiesta sulla morte di Lino: troppi misteri»Sulla sua morte (che precede l’acquisizione della Zoppas che è del 1970), avvenuta in Spagna il 18 giugno 1968 in un incidente aereo ufficialmente causato dal maltempo, Grizzo e Sam sottolineano ... ilgazzettino.it Emanuela Orlandi, trovato appunto inedito su un cineforum vicino alla casa del regista Bruno Mattei. La nuova pistaNuova pista nel caso Emanuela Orlandi. Secondo quanto emerso dai lavori della Commissione bicamerale di inchiesta presieduta dal senatore Andrea De Priamo, un appunto inedito della ragazza scomparsa ... ilmattino.it Il Fatto è stato il primo a lanciare l’indiscrezione e ora il conto alla rovescia punta dritto a domani 22 aprile, quando il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti si esprimerà sul destino di Marco Mattei. Il caso del capo di Gabinetto del ministero della Salute - facebook.com facebook