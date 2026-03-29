Repubblica | Napoli caso Monaldi | famiglia chiede 3 milioni per il piccolo Domenico

A Napoli, la famiglia del bambino Domenico ha presentato una richiesta di risarcimento di tre milioni di euro all’ospedale Monaldi. La questione è al centro di un procedimento legale, con la famiglia che ha avviato un’azione giudiziaria contro la struttura sanitaria. La disputa riguarda presunte responsabilità dell’ospedale nel caso del bambino, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sullo stato di salute.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Si accende lo scontro tra la famiglia del piccolo Domenico e l’ospedale Monaldi. Come racconta Antonio Di Costanzo su la Repubblica Napoli, i genitori del bambino, morto dopo un trapianto di cuore, hanno avanzato una richiesta di risarcimento da 3 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Antonio Di Costanzo su la Repubblica Napoli, l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, ha diffuso una lettera aperta denunciando il silenzio della struttura sanitaria e chiedendo un confronto per una soluzione stragiudiziale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, caso Monaldi: famiglia chiede 3 milioni per il piccolo Domenico” Articoli correlati Leggi anche: La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento. Ma il Monaldi non risponde: “Servono valutazioni approfondite” La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale non rispondeL'avvocato Petruzzi che difende la famiglia del piccolo Domenico: "Ci appelliamo al Presidente Fico, chiediamo le dimissioni della dirigenza del... Altri aggiornamenti su Repubblica Napoli caso Monaldi famiglia... Temi più discussi: Domenico, il verbale del caposala del Monaldi: Quei minuti di panico nella sala operatoria; Domenico, nuovo scontro. La famiglia: Il Monaldi ignora richiesta di risarcimento; Guido Oppido, da luminare del Monaldi a medico sotto accusa: Solo voci contro di me; Domenico, scatta la verifica bis: ispettori regionali all’ospedale Monaldi a Napoli. Ospedale Monaldi, arrivano i medici del Bambin Gesù nel reparto scosso dalla morte di DomenicoLa convenzione è stata già sottoscritta dalla manager dell’Azienda dei Colli Anna Iervolino, manca l’accettazione formale da parte della ... napoli.repubblica.it Sit in mamme di bimbi operati al Monaldi, chiamata a Oppido. L’avvocato Petruzzi: PagliacciataManifestazione delle 186 famiglie di bimbi operati al Monaldi. Cori e poi una videotelefonata a Guido Oppido, il primario della cardiochirurgia pediatrica indagato per la morte del piccolo Domenico, ... napoli.repubblica.it la Repubblica. . Dalla Cgil, all’Arci fino ad Askatasuna. Sono centinaia le realtà sociali, sindacali e associative scese in piazza a Roma per la manifestazione di No Kings Italia, tappa nazionale della mobilitazione globale del weekend “Together. Contro i Re e l - facebook.com facebook Trump e l'attacco al principe saudita bin-Salman: "Non pensava che avrebbe dovuto baciarmi il c***" - la Repubblica x.com