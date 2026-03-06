La Garante per l’Infanzia ha chiesto di sospendere temporaneamente il trasferimento di tre bambini senza la madre nel caso noto come “famiglia del bosco”. L’autorità ha espresso forti perplessità sulla decisione di spostare i minori senza indicare motivazioni o responsabilità specifiche. La richiesta mira a bloccare il trasferimento in attesa di ulteriori valutazioni.

L’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, ha espresso forti perplessità sul trasferimento dei tre bambini senza la madre, chiedendo che la decisione venga temporaneamente sospesa. Secondo la Garante sarebbe necessario un nuovo approfondimento medico indipendente, utile a valutare le possibili conseguenze della separazione sulla salute e sull’equilibrio psicologico dei minori. Terragni ha sottolineato che qualsiasi decisione che riguardi i bambini dovrebbe essere rimandata fino a quando non saranno disponibili i risultati di questa ulteriore valutazione sanitaria. Per la Garante è fondamentale verificare attentamente gli effetti che il trasferimento potrebbe avere sui tre fratelli, soprattutto considerando la situazione già delicata che stanno vivendo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caso della “famiglia del bosco”: la Garante chiede di sospendere il trasferimento dei bambini

Famiglia del bosco, la Garante dell’Infanzia: «Sospendere subito il trasferimento dei bambini senza la loro madre»Per la famiglia del bosco l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Marina Terragni esprime la sua contrarietà al trasferimento dei bambini...

Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento senza la madre: “Si rischia di infliggere ai bambini un ulteriore trauma"Terragni allarmata per le possibili irreparabili conseguenze di questa decisione sulla salute psicofisica dei tre bambini.

