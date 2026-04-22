Il tribunale di Chieti ha autorizzato l'inizio dei colloqui tra le parti coinvolte nel procedimento relativo alla morte di Lorena Paolini, deceduta ad Ortona il 18 agosto 2024. La decisione permette di proseguire con le attività di ascolto e confronto, in un procedimento che si svolge sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria locale. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e mediática sulla scomparsa e le circostanze che l’hanno accompagnata.

Il tribunale di Chieti ha aperto oggi un nuovo capitolo nel caso della morte di Lorena Paolini, avvenuta ad Ortona il 18 agosto 2024. Il Gip Maurizio Sacco ha infatti concesso alle parti offese l’accesso ai dialoghi intercorsi tra la vittima e il marito, oltre che tra i membri della famiglia, precedentemente bloccati per questioni procedurali. La decisione arriva in un momento cruciale, mentre la Procura spinge per l’archiviazione del fascicolo nei confronti di Andrea Cieri, accusato inizialmente di omicidio volontario aggravato ma la cui posizione è ora legata alla tesi del suicidio, avanzata dallo stesso indagato tre mesi dopo il decesso. L’impasse procedurale e le istanze dei familiari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Lorena Paolini: via libera ai dialoghi per svelare la verità

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