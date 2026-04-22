L’8 maggio si terrà un’udienza davanti al giudice per le udienze preliminari riguardante l’ex governatore di una regione italiana. La procedura coinvolge accuse di corruzione e di concorsi truccati nel settore sanitario. La fase processuale si concentra sull’esame di alcuni elementi probatori e sulla possibile formulazione di eventuali contestazioni. L’evento rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

L’8 maggio prossimo, davanti al giudice per le udienze preliminari Ermelinda Marfia, si terrà un passaggio giudiziario decisivo riguardante l’ex governatore della Regione, Totò Cuffaro. La Procura di Palermo ha infatti formulato la richiesta di processo nei confronti dell’ex, attualmente sottoposto a misure cautelari domiciliari, accusato di corruzione e di traffico di influenze. Il cuore delle contestazioni ruota attorno alla gestione di concorsi sanitari e appalti pubblici, con una dinamica che vede coinvolti diversi attori del sistema amministrativo e medico. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il meccanismo si sarebbe attivato per influenzare le selezioni degli operatori socio sanitari presso l’ospedale Villa Sofia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Cuffaro: processo per corruzione e concorsi truccati in sanità

Salvatore Cuffaro e Saverio Romano coinvolti nell’inchiesta sugli appalti truccati

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