L' inchiesta per corruzione nella sanità rigettato l' appello della Procura per Cuffaro

Il tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di non aggravare la posizione di Salvatore Cuffaro. La Procura aveva chiesto di allargare le accuse contro l’ex presidente della Regione Sicilia, che è già agli arresti domiciliari con ipotesi di corruzione, falso e turbativa d’asta. La decisione chiude momentaneamente la richiesta di inasprimento delle misure nei suoi confronti.

Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l'appello della Procura che aveva chiesto l’aggravamento della posizione di Salvatore Cuffaro, l'ex presidente della Regione siciliana indagato e già agli arresti domiciliari con le ipotesi di corruzione, falso e turbativa d'asta. I pm chiedevano di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Salvatore Cuffaro Inchiesta sulla sanità in Sicilia, l'intercettazione tra Cuffaro e l'assessora Amata depositata nell'appello della Procura di Palermo Un'intercettazione depositata nell’ambito di un’inchiesta sulla sanità siciliana svela una conversazione tra Totò Cuffaro, l’assessora Amata e il manager Caltagirone, coinvolti in un'indagine sul presunto sistema di appalti, nomine e concorsi pubblici. L'inchiesta per corruzione nella sanità, il Riesame accoglie solo 2 degli 8 ricorsi della Procura Il tribunale del Riesame ha deciso di accogliere solo due dei otto ricorsi presentati dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta di corruzione che riguarda la sanità. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ruoppolo Teleacras - “Inchiesta Sanità”: in 13 in pendenza di Riesame Ultime notizie su Salvatore Cuffaro Argomenti discussi: L'inchiesta per corruzione nella sanità, il Riesame accoglie solo 2 degli 8 ricorsi della Procura; L'inchiesta per corruzione nella sanità, il Riesame accoglie solo 2 degli 8 ricorsi della Procura; Garlasco, i pm che indagavano sul papà di Sempio e l’ex procuratore Venditti si ritirano dal caso; Indagine per corruzione in Atc. Il sindacato Faisa Cisal attacca: L’azienda chiarisca la vicenda. Il sistema Cuffaro e le altre corruzioni: respinto l’appello dei pmPALERMO – Il Tribunale del riesame di Palermo respinge tutti i ricorsi della procura di Palermo nell’inchiesta che vede coinvolto, fra gli altri, Totò Cuffaro. A renderlo noto sono gli avvocati ... livesicilia.it Palermo, mille euro per la patente: corruzione, c’è chi rischia l’arrestoSono cinque gli indagati per corruzione che rischiano l’arresto: il funzionario della Motorizzazione Salvatore Troncale, l’impiegato Mariano Rubino, l’ex istruttore direttivo Felice Cardinale (oggi in ... livesicilia.it La Procura va avanti con l’inchiesta sulla morte del calciatore facebook Scomparsa da una settimana, ora la procura apre un'inchiesta x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.