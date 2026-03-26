La procura di Roma ha avviato un’indagine sulla corruzione, che ha portato a quindici persone iscritte nel registro degli indagati. Le autorità hanno effettuato numerose perquisizioni, delegandole al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. L’indagine è stata avviata su segnalazione del ministero competente.

Sono una quindicina i nuovi indagati nell’ambito dell’indagine della procura di Roma che ha delegato le perquisizioni al Nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di Finanza. Un’operazione scattata in seguito alle indagini, coordinate dal pm Lorenzo Del Giudice, su Sogei e sugli appalti informatici che vede fra gli indagati l’ufficiale di Marina, Antonio Angelo Masala. Nell’ambito del filone principale di indagine, l’ex dg di Sogei, Paolino Iorio, arrestato nell’ottobre 2024 per corruzione impropria mentre intascava una tangente da 15mila euro da un imprenditore, ha patteggiato una pena tre anni. A casa dell’ex dg, tornato poi in libertà, erano stati trovati oltre centomila euro, denaro poi sequestrato dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Corruzione, 15 indagati alla Difesa e perquisizioni a raffica. L’indagine era stata aperta su segnalazione del ministero

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