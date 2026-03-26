Le autorità italiane stanno effettuando perquisizioni presso il ministero della Difesa, Rete ferroviaria italiana (Rfi), Terna e un polo di tecnologia, nell’ambito di un’indagine sulla corruzione legata a appalti informatici. Sono 26 le persone indagate coinvolte nelle verifiche condotte dalla Guardia di finanza a Roma. Le operazioni sono ancora in corso e riguardano vari enti pubblici e aziende coinvolte nei contratti.

Sono in corso perquisizioni da parte della Gdf al ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale nell'ambito di una indagine della Procura di Roma, sviluppo di quella su Sogei, in cui si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio oltre alla turbativa d'asta e al traffico di influenze illecite. Al centro dell'indagine, coordinata dal sostituto Lorenzo Del Giudice, presunte irregolarità negli appalti informatici. Complessivamente 26 gli indagati. Fra le persone perquisite anche generali della Difesa, dirigenti di imprese pubbliche e imprenditori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corruzione: in corso perquisizioni alla Difesa, Terna e Rfi. Indagine dei pm di Roma su appalti informatici., 26 gli indagati

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