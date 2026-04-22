A Caserta, i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni dell’ex assessore e della figlia, nell’ambito di un’indagine sulla corruzione. L’operazione coinvolge anche accuse di estorsione, e le verifiche si sono concentrate su due abitazioni. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto le ispezioni, che sono state confermate nelle ultime ore. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini.

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© Puntomagazine.it - Caserta, perquisizioni a casa dell’ex assessore Biagio Esposito e della figlia Dora nell’inchiesta su corruzione

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