Carnevaletto da Tre Soldi ’L’Ultimo custode’ è il primo Vince in carro di Albinia

L’Ultimo Custode, realizzato dal Gruppo Maschere di Albinia, si è aggiudicato il Carnevaletto da Tre Soldi 2026. La manifestazione si è svolta quest’anno con la partecipazione di diversi carri allegorici, tra cui quello vincente che ha ottenuto il riconoscimento come miglior carro. La premiazione si è tenuta al termine della sfilata, con la giuria che ha assegnato il primo posto all’opera proveniente dalla località di Albinia.

L'Ultimo Custode vince il Carnevaletto da Tre Soldi 2026. Il carro allegorico del Gruppo Maschere di Albinia ha conquistato il premio di miglior carro dell'edizione 2026. Il 'Carrissimo' è stato consegnato al termine del corso mascherato che si è svolto in notturna. Grande la soddisfazione del gruppo di Albinia guidato dal capo carro Davide Ricci. La classifica finale dei carri allegorici: Albinia – " L'Ultimo Custode "; Rione Stazione – "Revolución"; Rione Neghelli – "Lo Specchio della Vanità"; Fonteblanda – "Dannati Tempi Moderni"; Rione Centro – "Ai. Ai. Ai! Il futuro è impazzito". Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, i dirigenti del comitato organizzatore e i delegati del Centro commerciale naturale del Centro storico, insieme al presidente del comitato Giorgio Stefanizzi.