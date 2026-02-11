I Pacers sbancano il Madison Wemby show | gli Spurs travolgono le riserve dei Lakers

I Pacers vincono al Madison e i tifosi festeggiano sul parquet. Wembanyama si mette in mostra nel primo quarto, segnando 25 punti, e porta gli Spurs in vantaggio. La sua prestazione si ferma a 40 punti, ma basta per mettere ko i Lakers senza LeBron, Doncic e Reaves. I Lakers cadono in casa contro San Antonio, mentre i Knicks non bastano i 40 di Brunson per fermare i rivali.

