10eLotto premio record nella ricevitoria brianzola | vinti 140mila euro

In una ricevitoria della provincia brianzola, un giocatore ha centrato un premio di 140mila euro grazie a un Doppio Oro giocato sul 10eLotto. Si tratta del settimo premio più alto registrato nel 2026. La vincita rappresenta una delle somme più alte ottenute finora in questa regione in questa categoria di gioco. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati e gli operatori del settore.

Grazie a un Doppio Oro al 10eLotto ha vinto 140mila euro. Portandosi a casa il settimo premio più alto del 2026. La vincita record in BrianzaLa dea bendata torna a baciare la Brianza e in particolare la ricevitoria di via Santa Valeria a Seregno dove nell'ultima estrazione settimanale del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it 10eLotto, vincono 59 mila euro nella stessa (fortunata) ricevitoria vicino a MonzaEsultano i giocatori della ricevitoria in viale Ercole Marelli a Sesto San Giovanni dove, come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 10... Leggi anche: Vincita da 140mila euro a Seregno con l’estrazione del 10eLotto Argomenti più discussi: Weekend d'oro per Milano, pioggia di vincite tra Lotto e 10eLotto: premi per 50mila euro; Lotto e 10eLotto: nel concorso del 4 aprile vinti oltre 19 milioni. A Ceriale (SV) centrato un premio da 54mila euro; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 4 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti; 10eLotto, vincite in Campania per oltre 40mila euro: colpo anche nel Napoletano. Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 9 aprile 2026 - facebook.com facebook 10eLotto, colpo da 50mila euro a Città Sant’Angelo: centrato un 9 Oro x.com