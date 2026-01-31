Aveva hashish droga da strada e cocaina Scatta l’arresto

Questa mattina a Milano, la polizia ha arrestato un uomo trovato in possesso di hashish, cocaina e un farmaco chiamato Lyrica. Durante un controllo, gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva tutto il materiale stupefacente e il farmaco, che può diventare illegale se assunto con l’alcol. L’arresto arriva dopo una breve perquisizione, che ha portato al sequestro di sostanze pericolose.

Cocaina, hashish ed un farmaco, il Lyrica, noto anche come “droga da strada” perché, utilizzato per il trattamento dell’epilessia e non elencato nella tabella II delle sostanze stupefacenti, assunto con l’alcol può trasformarsi in una sostanza psicoattiva illegale che può presentare, soprattutto nel lungo periodo, dei pericolosi effetti collateriali. È quanto i carabinieri della stazione di Vigevano e della Sezione Operativa della Compagnia ducale hanno sequestrato addosso e in casa di Y.N., 19 anni, pregiudicato domiciliato a Vigevano e irregolare sul territorio nazionale finito in manette giovedì pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Pontecagnano Faiano, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di cocaina e hashish a fini di spaccio.

